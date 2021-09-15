Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который ранее назвал транзит российского газа предохранителем от войны, заявил о готовности Украины продлить контракт с "Газпромом".

Об этом он сообщил по итогам переговоров с Германией в среду, 15 сентября, пишет РИА "Новости".

При этом, по словам главы "Нафтогаза", Киев настаивает на сохранении объемов закупок компаниями в Евросоюзе, чтобы получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока-2" полностью завершено.

После этого глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина требует закрепления в письменной форме гарантий стран Запада, которые бы обезопасили положение Киева после запуска газопровода "Северный поток - 2".

Ранее "Страна" разбиралась, что ожидает экономику Украины после начала полноценной работы "Северного потока-2", запуск которого ожидается уже с 1 октября.

Между тем, цена газа в Европе превысила $900 за тысячу кубометров, достигнув второго рекордного показателя за день.