Зеленский: Украина не Афганистан. Почти

Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, главной темой которого оказалось сравнение Украины с Афганистаном – точнее, будущей судьбы нашей страны с нынешней судьбой горной азиатской страны. И главный тезис, прозвучавший из уст украинского президента: Украину нельзя сравнивать с Афганистаном.

Почему? Как оказалось, из-за территории и населения. Согласно Зеленскому, Украина – "большое государство по территории и по численности населения", которое нельзя оккупировать за четыре, пять или семь дней. А Афганистан, видимо, маленькое.

Неизвестно, кто давал справку президенту по этому вопросу. Но было бы интересно спросить у него, почему государство с территорией 603 тысячи квадратных километров (это даже с учетом Донбасса и Крыма) – большое, а государство с территорией 653 тысячи кв. км – маленькое. И почему нельзя сравнивать страны с населением в 41 миллион (это, опять же, официально, а реально гораздо меньше) и 38 миллионов.

Но это были еще не все, мягко говоря, спорные тезисы в заявлении украинского президента. Он объяснил, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном еще и потому, что "даже за восемь лет Россия не смогла захватить ее" (в отличие от "Талибана" и его страны). При этом Зеленский не рассказал хотя бы об одной попытке России захватить всю территорию Украины за последние восемь, тридцать или даже сто лет.

В общем, все это могло звучать убедительно разве что для американского зрителя, который вообще не знает, существовала ли Украина восемь лет назад и какова ее территория.

Однако даже для него главным в этом интервью оказался тезис, который Зеленский пытался опровергнуть. Ведь если даже близкий к демократам CNN сравнивает Украину с Афганистаном, это означает, что такое сравнение делает весь мир. То есть в глазах CNN Украина – государство, проамериканский режим в котором держится ровно до того момента, пока существует поддержка США.

Безусловно, такое сравнение не совсем корректно. Хотя значительная часть граждан Украины настроена враждебно по отношению к нынешней украинской власти и ее курсу, у них нет подпольной организации, способной за три недели свергнуть эту власть.

Однако в то же время можно не сомневаться: без поддержки со стороны США нынешняя власть и ее политический курс не продержались бы долго. Поэтому разница между Афганистаном и Украиной – только в сроках.

Донбасс: "странное" обострение

Тем временем на Донбассе происходит странное обострение. "Странное" – не аналогии с со "странной войной" 1939 года, где никто не воевал. Нынешнее обострение странно тем, что его не замечает украинская власть и подконтрольные ей СМИ.

Однако его замечает ОБСЕ, миссия которого фиксирует и боевые действия, и стягивание украинской стороной военной техники к линии разграничения.

Чем объяснить отсутствие заявлений со стороны Киева по этому поводу? В народе в таких случаях говорят – нечем крыть. То есть, видимо, данное обострение происходит по инициативе украинской власти.

Зачем это Зеленскому? Очевидно, что он решает таким образом не внутренние вопросы – иначе пропагандистская машина уже работала бы вовсю. А значит, причины нужно искать во внешнеполитических вопросах. В частности, в "Северном потоке - 2", который уже окончен и ждет момента запуска. В случае правильно поданного обострения в нем можно обвинить Россию и дать американцам повод для санкций. В том числе и против "СП-2".

Но, возможно, речь идет не о сиюминутных проблемах, а о более глобальных. Не исключено, что Зеленский понял то, что за пять лет до него понял Порошенко: если перемирие длится долго, от Киева начинают требовать выполнения следующего шага Минских соглашений – их политической части. А поскольку как раз этого нынешняя власть (как и прошлая) выполнять не собирается, то и длительное перемирие становится для нее невыгодным.

Правда, не факт, что такая игра с огнем приведет к нужному Банковой результату. До сих пор все обострения заканчивались ослаблением политических позиций украинской стороны – будь то в 2014-м, 2015-м, 2018-м или 2021 году. И вряд ли есть основания полагать, что в этот раз будет иначе.

Запуск "СП-2": 2 недели или 4 месяца?

Тем временем дочерняя компания "Газпрома", контролирующая "Северный поток - 2", подала немецким властям запрос на сертификацию газопровода. Ее рассмотрение может длиться и неделю, и четыре месяца. И это на данный момент, пожалуй, главный вопрос как немецкой, так и общеевропейской политики. Да и для Украины он отнюдь небезразличен.

Причем дело уже не только в самом "СП-2". Вчера цена газа на европейском рынке установила новый рекорд, впервые в истории превысив отметку в 750 долларов за тысячу кубометров, и уже мало кто сомневается, что в этом деле есть "рука "Газпрома".

Конечно, из ничего россияне подобную историю не соорудили бы. Тут сказалось много факторов: во-первых, неоднократные заявления немецких властей об отказе от угля в пользу газа, во-вторых, приближение зимы. Правда, зима наступает каждый год, но обычно все стараются закупить газ летом, когда он максимально дешев, а в эти летние месяцы он не дешевел (и даже наоборот), поэтому многие отложили покупку на осень, в расчете на запуск "Северного потока - 2", который снизит цены. И в результате время уже поджимает, а новый газопровод все еще не работает – и приходится покупать то, что есть. Отсюда и рекорды.

Безусловно, "Газпром" легко мог бы сбить волну ажиотажа, увеличив транзит через украинскую ГТС. Но он не делает этого сознательно: во-первых, зачем дарить лишние миллионы долларов украинской власти, во-вторых, зачем вообще что-то делать, если каждый новый рекорд газового рынка добавляет сторонников быстрого запуска "СП-2" в Европе?

Причем для Германии последний вопрос особенно актуален: если цены на газ не начнут снижаться до 26 сентября (то есть до дня парламентских выборов), то голоса от правящей ХДС уйдут либо к их младшим партнерам по коалиции (СДПГ), либо вообще к крайним флангам ("Альтернатива для Германии" и "Левые"). То есть к тем, кто еще более лоялен к "Северному потоку - 2", чем партия Ангелы Меркель.

Так что, хотя крайний срок рассмотрения заявки "Газпрома" – четыре месяца, все может уложиться в 8-10 дней. Большего немецкое правительство не может себе позволить без ущерба для правящей партии.

Данилов "отдал" кириллицу "русскому миру"

Заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о его поддержке перехода украинского языка с кириллицы на латиницу прозвучало еще три дня назад, поддержки не получило ни у кого и уже готово было пополнить список умерших "данилизмов", но вчера автор идеи решил оживить ее. И снова сел в лужу.

То есть, конечно, секретарь СНБО хотел как лучше: в своем заявлении в поддержку собственного заявления продемонстрировал, что он уже перестроился, и выдал целый абзац текста на латинско-украинском языке. Вот только славянскую "х" он заменил латинским "х" – видимо, не зная, что ее нужно менять на "h". В результате просто родился еще один "данилизм", то есть политически бессмысленное и не изуродованное интеллектом действие.

Но если бы Данилов этим и ограничился, то все опять сошло бы по принципу "чем бы дитя ни тешилось". Однако секретарь СНБО решил вывести тему на общеукраинский политический уровень.

Согласно последнему тезису этого топ-чиновника оказалось, что в поддержку сохранения кириллицы для украинского языка выступают только "сторонники русского мира".

Данилов имел в виду "ОПЗЖ", но получилось неудобно – ведь против латинизации выступил даже одиозный нардеп "Евросолидарности" Владимир Вятрович. И теперь получается, что весь политический спектр страны (кроме, собственно, секретаря СНБО) является "сторонниками русского мира".

А это уже серьезно. Поскольку в эту коалицию входит даже сам президент, который никогда не записывал себя в сторонники латинизации. И теперь Зеленскому нужно что-то делать со своим топ-чиновником. То ли потому, что тот стал его противником. То ли просто потому, что тот – дурак.

Локдаун не для всех: ускорит ли дискриминация вакцинацию

Минздрав вчера опубликовал принятые Кабмином изменения к правилам о карантинных зонах.

Основной их смысл - для вакцинированных локдауна не будет. Предприятия сферы услуг (общепит и торговые центры, спортзалы и т.д.) смогу функционировать даже в красных зонах если их персонал будет вакцинированным. Также их смогут посещать только вакцинированные.

Планируемые изменения могут разделить страну на два лагеря: вакцинированных и невакцинированных. Для первых, что называется, все дороги будут открыты, вторым придется жить по старым правилам локдауна.

Но проблема в том, что, как показывают последние опросы, не хотят вакцинироваться почти 57% украинцев. Причем уровень вакцинации и желание вакцинироваться напрямую зависят от двух факторов: географии и возраста. Географическая закономерность: чем дальше от Киева, тем меньше процент привитых. Возрастная: процент привитых резко падает среди 20-39-летних (которые считают, что им это еще не нужно) и среди пенсионеров после 70-ти (которые беспокоятся насчет последствий укола).

Причем с пенсионерами уже ничего не поделаешь: переубедить их практически невозможно, да и способов повлиять на них нет, так как угроза не пустить в ТРЦ или фитнес-клуб тут не сработает. А вот для молодежи (особенно в больших городах) дискриминация во время локдауна может стать стимулом вакцинироваться.

Впрочем, в больших городах и без того процент вакцинации гораздо выше, чем в провинции. В Киеве, согласно официальной статистике, к началу октября уже половина населения будет вакцинирована, а потому классического локдауна в столице просто не будет. Разве что могут возникнуть проблемы с отдельными школами, но там уже родители разберутся.