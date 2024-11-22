Реакция в мире на вчерашнее заявление Путина показывает, что как минимум одной цели оно достигло – угроза эскалации войны в Украине через вовлечение в нее западных стран стала топовой в международном масштабе.



Удару "Орешником" по Днепру и угрозам Путина бить и по странам НАТО посвящены первые полосы многих западных газет и эфиры телеканалов.



Шольц говорит о "страшной эскалации". Туск не исключает угрозы глобального конфликта.



ООН обращается к обеим сторонам войны с призывом предпринять срочные меры к деэскалации. В этом же духе выдержано и заявление Китая.



Мы вчера писали, что у России было две стратегии реакции на удары дальнобоем.



Первая - быстрый и максимально жесткий ответ, включая использование ядерного оружия по Украине или даже по странам НАТО. Ее продвигает российская "партия войны".



Вторая - ядерное оружие не использовать, но угрожать его применением (в том числе и по странам НАТО), укрепляя "переговорную позицию" накануне начала возможного диалога с Трампом. Параллельно, с той же целью, активизировать удары по Украине обычным (не ядерным) оружием. Задача максимум - остановить дальнейшие удары дальнобойным оружием по РФ и пересечение прочих "красных линий" Кремля. Задача минимум - сделать в западных обществах топ-темой обсуждения угрозы начала глобальной ядерной войны, чтобы усилить позиции тех сил, которые выступают за договоренности с Москвой для скорейшего завершения войны (исходя из базового предположения, что никто из-за Украины на Западе подводить дело к ядерной войне не хочет и не будет).



Вчерашнее выступление Путина было выдержано в духе второй стратегии. И сейчас можно констатировать, что задачу минимум оно выполнило – угрозу эскалации и глобального конфликта сейчас обсуждают все. И это само по себе создает давление на власти западных стран для ускорения начала переговорного процесса по Украине. И повышает вероятность, что, после прихода к власти Трампа, процесс все ж таки начнется.



Однако гарантий этого пока нет.



Например, неизвестна какова будет реакция Москвы, если удары западными дальбойными ракетами по российской территории продолжатся и далее (их нет со среды, но это не означает, что их не будет и далее). Перейдет ли Путин в таком случае к первой стратегии? Либо выдержит паузу до инаугурации Трампа, воздерживаясь от особо резких шагов?



Перейдут ли Украина и Запад новые красные линии Кремля, что повысит вероятность этих резких шагов?



Пока на эти вопросы точного ответа нет. Но, как мы уже писали, "партии войны" сильны и в Украине, и на Западе, и в России. И они заинтересованы в том, чтобы, к моменту инаугурации Трампа, вывести войну на такой уровень эскалации, который максимально затруднит любые попытки ее завершить.

Хотя нынешняя реакция в мире и на Западе на последние заявления и события показывает, что далеко не у всех есть желание доводить дело до такого уровня эскалации.