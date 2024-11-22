Премьер Польши Дональд Туск заявил о "реальном риске глобального конфликта". Об этом передает Reuters.

Польский премьер связал это с российским ударом новой баллистической ракеты по Днепру.

"Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем, что приближается неизвестность. Конфликт приобретает драматические масштабы. Последние несколько десятков часов показали, что угроза серьезна и реальна, когда речь идет о глобальном конфликте", - сказал Туск.

Также канцлер Германии Олаф Шольц назвал российский удар баллистикой по Днепру "опасной эскалацией", передает DW.

"Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация", - сказал канцлер Германии, упомянув также отправку войск КНДР.

При этом Шольц повторил, что поставлять Украине Taurus Германия не намерена, по его словам, чтобы избежать конфликта НАТО с РФ.

Напомним, вчера Путин в своем вечернем обращении допустил удар по странам Альянса, если удары "дальнобоем" по территории РФ будут продолжены.

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