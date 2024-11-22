Украинский военный чиновник анонимно заявил Financial Times, что по Днепру вчера ударила все-таки ракета РС-26 "Рубеж" с дальностью полета до 6000 км, а не "Орешник", как заявил Владимир Путин.

Накануне заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была создана на базе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Также AFP со ссылкой на дипломатов сообщает, что НАТО и Украина во вторник проведут заседание касательно российского удара новой ракетой.

Заседание состоится на уровне послов по инициативе Украины.

Напомним, вчера ночью Россия запустила по Днепру межконтитентальную баллистическую ракету, сбить ее не удалось.

Война в Украине идет 1003-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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