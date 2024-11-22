В пятницу, 22 ноября, в Украине идет 1003-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11:08 Россияне активно штурмуют в направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области, сообщают паблики с обеих сторон.

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс пишет, что на востоке противник активизировался около Раздольного, а на западе штурм идет с района Ровнополья с целью выйти на трассу Новоселка – Великая Новоселка.

Таким образом, по его мнению, россияне хотят обойти Великую Новоселку.

Карта Deep State показывает продвижение восточнее поселка около Золотой Нивы.

Российские паблики утверждают, что на восточном фланге около Раздольного им удалось за день пройти 4-5 км и практически перерезать трассу на Великую Новоселку с севера - с Богатыря.

11:02 Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

"Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество еще тормозит и еще не окунулось в эту третью мировую войну", - сказал он.

10:52 В 117 бригаде после скандала и публичных жалоб бойцов сняли руководство 155 батальона.

С апреля подразделение воюет на Лиманском направлении в ведении 63-й бригады. Бойцы говорят, что за последние несколько месяцев со стороны 63-й бригады отсутствовала огневая поддержка, их раненых не эвакуировали. Они обвиняют 63-ю бригаду в "уничтожении подразделения".

"В нашей роте три человека, в других ротах максимум там шесть-семь человек. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", - сказал "Суспильному" младший сержант Иван.

Россия активно "стирала" их позиции постоянным прицельным огнем, в результате чего было много потерь и СЗЧ.

"Ребята под командование 63-й бригады 107-го батальона отказываются идти и выполнять эти преступные, бездумные приказы. Надо выводить батальон на восстановление, нужны психологи, чтобы работали с каждым военнослужащим, чтобы поднять морально-психологическое состояние бойцов", – говорит Иван.

63-я бригада обвинения отрицает и говорит, что свои задачи не выполняет командование батальона, из-за чего "солдаты не знают, что делать", "дезориентированы", поэтому "разворачиваются и убегают в ту сторону, где не стреляют".

Заявлено, что батальон потерял 11 позиций, из которых в ходе реальных боевых действий - только две. А с остальных отошли сами. А из-за попыток зайти на эти позиции и выбить оттуда противника 63 бригада потеряла четырех человек. Бойцы 155-го батальона же говорят, что отходили с позиций только по приказу командования.

Сейчас идет служебное расследование, командир и руководство батальона отстранены от исполнения обязанностей, проверятся также руководство 63 бригады и 107 батальона.

10:42 Сегодняшнее заседание Верховной Рады отменили из-за повышенной угрозы ракетной атаки, заявил глава гуманитарного комитета Никита Потураев.

Сегодня также не работают службы Рады, секретариаты комитетов и сокращено количество людей в Кабмин, Офисе президента и других государственных органах.

Также предупредили местных жителей и компании, имеющие офисы в правительственном квартале.

"Отменили из-за наличия информации о вероятных обстрелах. Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение и так как ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю", - заявил нардеп Ярослав Железняк.

10:20 Украинский военный чиновник анонимно заявил Financial Times, что по Днепру вчера ударила все-таки ракета РС-26 "Рубеж" с дальностью полета до 6000 км, а не "Орешник", как заявил Путин.

Накануне заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была создана на базе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

10:06 Воздушная тревога в Киеве.

10:03 Пентагон заявил, что "корректирует стратегию ядерного сдерживания по мере обострения ядерных противников" - Китай и России.

"Сейчас мы живем в мире, где сталкиваемся с многочисленными ядерными конкурентами, многочисленными государствами, которые наращивают, диверсифицируют и модернизируют свои ядерные арсеналы, а также, к сожалению, отдают приоритет роли ядерного оружия в своих стратегиях национальной безопасности", - сказал Ричард Джонсон, заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения.

Поэтому, по его словам, Штатам может потребоваться корректировка Обзора ядерной политики 2022 года "для поддержания способности к ядерному сдерживанию в свете возросшего ядерного потенциала Китая и России" и возможного отсутствия соглашений о контроле над ядерными вооружениями после февраля.

Уже предприняты определенные шаги по наращиванию потенциала, в частности, по производству бомб свободного падения B61-13, повышения готовности подводных лодок класса "Огайо", оснащенных ядерным оружием и энергетическими установками, и модернизации ядерного арсенала в целом.

При этом Вашингтон считает, что сдерживание само по себе не решит стратегические опасности, контроль над вооружениями, снижение риска и нераспространение ядерного оружия играют "незаменимую роль".

Напомним, Путин вчера сделал заявление по поводу ударов ATACMS и ответа России "Орешником", способным нести ЯО.

09:56 Одного удара "Орешником" с ядерным зарядом достаточно, чтобы полностью уничтожить Киев, заявил в эфире столичного телеканала кандидат химических наук Глеб Репич.

По его оценке, хватит даже пяти блоков из шести, а шестым еще можно уничтожить населенный пункт в пригороде.

09:47 Военные постоянно жалуются на вымогательство денег и коррупцию в армии, заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нарушения законодательства в Минобороны и ВСУ Анна Скороход.

"За отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть. Есть история, когда собирали деньги с ребят, для того чтобы выровнять у командования уровень заработных плат. То есть они [командование] не на передовой, не получают "сотку" (100 тысяч гривен доплаты "боевых" - Ред.) и они собирали с ребят деньги для выравнивания своих заработных плат. И это при том, что то, что делают в тылу и на передовой, это совершенно разные вещи", - говорит Скороход.

По ее данным, суммы за отсрочку или списание зависят от региона.

"Суммы совершенно разные: от 10 тысяч долларов и выше. В зависимости от "услуги", - говорит депутат.

09:14 Ещё одно видео из Сум, где после атаки "Шахедов" есть погибшие и раненые.

В ВСУ заявили, что беспилотники были начинены шрапнелью.

08:40 Видео из Сум, где после атаки "Шахедов" погибли два человека и ранены 12.

08:33 Взрывы также слышны в Киеве.

08:32 Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области. В регионе идет налет "Шахедов".

07:31 В Сумах после удара по городу погибли два человека и 12 пострадали.

По данным ОВА, удар пришелся по жилому микрорайону.