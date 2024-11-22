Северокорейские технические специалисты прибыли в Мариуполь, сообщает CNN.

По данным источника издания, цель прибытия северокорейских технических специалистов в Мариуполь неясна.

Собеседник CNN уточнил, что северокорейцы в Мариуполе остаются отделенными от российских подразделений, которым они оказывают поддержку. Также, по его словам, специалисты КНДР живут отдельно от россиян - со своими помещениями, питанием, музыкой и фильмами.

Источник также рассказал журналистам, что одной из целей недавних украинских ракетных ударов по территории России был высокопоставленный северокорейский генерал. Но пока неясно, был ли он ликвидирован.

Также CNN сообщает, что войска КНДР замечены в Харьковской области.

"Я могу подтвердить, что, согласно радиоперехватам, северокорейские подразделения были замечены в Харьковской области", - сообщил CNN Евгений Романов, представитель объединения воинских частей в Харькове.

Ранее стало известно, что Россия передала Северной Корее системы ПВО в обмен на ее войска. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента Южной Кореи Син Вонсик.