Во время украинского удара ракетами Storm Shadow по Курской области был ранен высокопоставленный генерал КНДР.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц.

Имя северокорейского военного не называется.

Ранее Владимир Путин заявил, что при ударе по командному пункту в Курской области командный и оперативный состав не пострадал.

Война в Украине идет 1002-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Появились первые слухи об ударе по Курской области британских ракет Storm Shadow. Россияне уже ведут бои на северо-западных окраинах Курахово, переправившись через реку Волчья. Deep State также пишет о захвате Новой Ильинки.

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