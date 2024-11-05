Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил слова главы Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Андрея Коваленко о том, что между ВСУ и северокорейскими солдатами уже были первые "небольшие боевые действия" и корейцы понесли потери.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью корейскому вещателю KBS.

"Это было столкновение", - добавил министр.

Но при этом уточнил, что боевое соприкосновение "не было системным взаимодействием с участием всех сил".

Умеров также заявил, что РФ маскирует корейцев под бурятов, поэтому погибших и пленных необходимо идентифицировать, прежде чем Украина назовет количество потерь противника.

По данным Владимира Заленского, уже около 11 тысяч военных КНДР находятся в Курской области РФ.

Война в Украине идет уже 984-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска приближаются с юга к имеющему ключевое значение селу Разлив. Это грозит перерезанием дороги, которая ведет с запада в Курахово, после чего ВСУ окажутся под угрозой окружения. К северу от Курахово паблик Deep State подтверждает продвижение РФ в сторону Вознесенки. Украинские военные сообщали, что потеряны Новодмитровка и большая часть Новоселидовки. Также захвачено село Ильинка с последующей атакой на соседние Берестки.

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