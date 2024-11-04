Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об активности армии РФ на юге Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Также Зеленский сказал, что в Курской области РФ находятся уже 11 тысяч военных из КНДР.

Ранее сегодня глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ВСУ впервые нанесли удар по военным Северной Кореи в Курской области России.

Напомним, недавно журнал The Economist сообщил, что Россия может начать наступление на Запорожье. После этого РФ захватила Левадное на Времьевском выступе.

Война в Украине идет уже 983-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Продолжается прорыв российских сил к городу Курахово - одному из ключевых пунктов обороны ВСУ к западу от Донецка. Наступление идет сразу с нескольких направлений: востока, северо-востока, северо-запада и юго-запада. Последние два направления наиболее опасны, поскольку, при успехе РФ, ведут к окружению Курахово и крупной прилегающей территории, которая вклинивается в позиции россиян.

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