Войска РФ могут начать новое наступление на юге уже на следующей неделе.

Такой прогноз дал в эфире телемарафона советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, активная подготовка проводится на полигонах около Мариуполя и Бердянска.

"Можем сказать, что россияне находятся в определенной оперативной паузе, которая позволяет им накопить, собрать определенные группировки в атакующий кулак. Новая наступательная операция со стороны РФ возможна на следующей неделе, вероятно, позже", - сказал Андрющенко.

Отметим, что с недавних пор россияне начали продвигаться в Запорожской области, в районе Левадного и Новодаровки.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину. Между тем украинские военные высказывают мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.