Российские войска продвинулись в Запорожской области - в районе Левадного и Новодаровки. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Судя по карте DS, Левадное не захвачно россиянами, которые утверждают, что село находится уже под их контролем (вчера об этом заявило минобороны РФ).

Но продвижение РФ составило около двух километров на примерно 4-километровом фронте.

Левадное расположено к западу от Великой Новоселки. К востоку от этого города россияне также продвинулись в Золотой Ниве. То есть, наступление идет одновременно на флангах Великой Новоселки.

Накануне украинские военные паблики подтверждали продвижение российских войск в Запорожской области.

Война в Украине идет уже 965-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.