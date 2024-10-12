Украинский военный паблик Deep State подтверждает продвижение россиян к окраинам города Курахово Донецкой области.

Вчера российское минобороны заявило о захвате села Островское, которое с востока примыкает к Курахово. Deep State пишет, что захвачена восточная часть села, а остальная его территория в серой зоне.

Украинский же военный с позывным "Мучной" пишет, что россияне высадили десант уже на западной окраине Островского. Он видит в этом угрозу окружения соседней Максимильяновки, которую также штурмует РФ.

"Сейчас они будут продвигаться возле реки Волчья и на юг через посадку до ул. Восточная. Надо их здесь задержать до полного контроля села, чтобы наши казаки смогли выйти из Максимильяновки, потому что путь отхода будет очень тяжелым из-за поля, ситуация очень тяжелая", - написал военный.

Ранее Deep State сообщал, что российская армия захватила четыре населенных пункта в Украине. Речь идет трех населенных пунктах на Покровском направлении – Красном Яре, Николаевке (севернее Красного Яра), Крутом Яре (южнее Красного Яра), а также о Мясожаровке (Купянское направление).

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