Российская армия захватила четыре населенных пункта в Украине.

Об этом сообщает телеграм-канал Deep State и публикует соответствующие карты.

По информации украинского военного паблика, речь идет трех населенных пунктах на Покровском направлении – Красном Яре, Николаевке (севернее Красного Яра), Крутом Яре (южнее Красного Яра), а также о Мясожаровке (Купянское направление).

Кроме того, сообщается о продвижении россиян в районе Нью-Йорка (Константиновское направление).

Также паблик подтверждает продвижение россиян к Зелёному Шляху в Курской области и к близлежащему селу Новоивановка.

Ранее о том, что армия РФ начала новое наступление в Курской области, сообщали российские военные паблики.

Война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Впервые за долгое время у россиян есть успехи под Работино в Запорожской области. Там было существенное продвижение широким фронтом в сторону Новоданиловки, где летом 2023 года контрнаступали ВСУ. В Торецке Донецкой области российские войска продвинулись в центре города и южнее захватили микрорайон "Нахаловка". На Покровско-Кураховском направлении сообщалось о продвижении РФ около Цукурино в сторону Вознесенки.

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