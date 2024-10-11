ВСУ контролируют около 40-50% города Торецк Донецкой области. Остальная часть захвачена российскими войсками.

Об этом заявил глава Торецкой ГВА Василий Чинчик в эфире телемарафона.

"Ориентировочно в районе 40-50% города, можно сказать, находится под контролем ВСУ. Остальная территория - врагом захвачена", - сказал Чинчик.

По его данным, за минувшие сутки россиянам не удалось продвинуться. В Торецке остается еще около 1150 гражданских, продолжается их эвакуация, сообщил Чинчик.

Отметим, что по украинским военным картам россияне контролируют гораздо меньше, чем половину города.

По российским же, они уже захватили часть центра города и микрорайоны Нахаловка и Забалка.

Напомним, ухудшаться ситуация в Торецке начала несколько дней назад.

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