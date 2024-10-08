Россияне зашли в город Торецк Донецкой области по улице Центральная и дошли до шахты "Центральная".

Об этом сообщил в комментарии изданию "Радио Свобода" спикер ОШБр "Ярость" Артем Джепко.

При этом, по его словам, ситуация в городе остается динамичной.

"Бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже мы работаем, на втором – россияне, и мы стараемся их выбить. Поэтому сложно говорить... не потому, что я не хочу сказать, а потому, что ситуация действительно достаточно динамичная", – сказал Джепко.

Накануне пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" сообщила, что силы РФ зашли на восточную окраину Торецка. На карте Deep State россияне контролируют треть города.

Война в Украине идет уже 958-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Минобороны РФ заявило о захвате Гродовки - поселка на Покровском направлении, расположенного юго-восточнее Мирнограда. На Кураховском направлении российские паблики писали о полном захвате поселка Цукурино. Украина этого не подтверждала. Также украинские военные телеграм-каналы сообщали об атаке российских войск на Каменское Запорожской области со стороны захваченной Васильевки. Утверждалось, что россияне зашли в Каменское, но были оттуда выбиты.

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