Во вторник, 8 октября, в Украине идет 958-й день войны с Россией.

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8 октября

10.44 Харьков атаковала ракета, сообщил мэр Терехов.

10.40 Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в январе - марте следующего года, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Они будут оснащены новыми вооружениями типа «воздух — земля» и средствами РЭБ.

Напомним, изначально эти самолеты обещали к концу года.

Их количество не называлось. СМИ писали, что Париж может передать не больше шести единиц.

Что известно об этих самолетах, мы писали здесь, а также приводили мнение экспертов.

9.55 Еще фото многоэтажки в Черноморске, которая горела после прилета дронов.

8.54 Ночью из-за атаки беспилотников в Черноморске Одесской области загорелась многоэтажка.

Горели квартиры на трёх этажах.

Также в районе Одессы был прилёт по административно-производственному зданию. Пожар, как сообщается, потушен.

8.31 Видео дрона, из-за которого в Киеве сейчас идет воздушная тревога.

8.13 Тревога в Киеве. ВСУ сообщают о беспилотнике "неопределенного типа".

8.10 Камала Харрис заявила, что не будет обсуждать с Путиным прекращение войны в Украине без присутствия Киева.

На вопрос, встретилась бы она с российским президентом для остановки конфликта, Харрис ответила: «Не на двусторонней основе без Украины, нет. Украина должна иметь право голоса в отношении будущего Украины».

Также кандидат в президенты от демократов заявила, что «не будет успеха в прекращении войны без участия Украины и устава ООН».

Харрис при этом уверена, что при Трампе Украину ждет «капитуляция».

«Дональд Трамп, если бы он был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Давайте проясним это. Он говорит: «О, он может закончить это в один день». Ты знаешь, что это такое? Речь идет о капитуляции», - сказала она.

Напомним, кандидат от республиканцев говорит, что Байден и Харрис, поддерживая Украину, поставили США на грань ядерной войны с Россией.

7.57 В РФ опубликовали видео вчерашнего ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области.

Заявляется, что ракета "Искандер" попала по предприятию, где базировалась выведенная из Угледара 72-я бригада ВСУ.

Украина удара по бригаде не подтверждала. По данным властей региона, прилет был по гражданскому объекту промышленности.