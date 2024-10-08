В последние дни в Торецке Донецкой области, где россияне дошли до шахты "Центральная", ухудшилась ситуация для ВСУ.

Это следует прежде всего из украинских комментариев. В группировке ВСУ "Луганск" вчера заявили, что россияне штурмуют восточные кварталы Торецка и "бои ведутся за каждый подъезд".

А сегодня спикер штурмовой бригады "Лють" Артем Джепко заявил, что российские войска дошли уже до шахты "Центральная". Она находится в центре Торецка.

Судя по карте украинского телеграм-канала Deep State, российские войска туда действительно дошли.

При этом Z-паблики утверждают, что шахтоуправление уже под контролем РФ. И что украинские войска под угрозой отрезания от основных сил вывели войска из микрорайона Забалка в южной части города.

В "ДНР" сегодня заявили, что РФ контролирует всю многоэтажную застройку в Торецке и за ВСУ остались северные и западные окраины с терриконами. Украина всего этого не подтверждала.

Значение боев за Торецк - стремление россиян отодвинуть линии фронта от Горловки, а также создать условия для наступления с юго-востока на Константиновку. К этому городу РФ пробивается и с северо-востока - со стороны Часова Яра.

Война в Украине идет уже 958-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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