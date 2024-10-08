Россияне за минувшие сутки захватили два села - Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку в Луганской.

Об этом заявляет военный телеграм-канал Deep State.

Желанное Первое находится в северной части "кармана", который пытаются срезать российские войска в районе реки Волчья, вынуждая ВСУ отступить на западный ее берег.

К востоку от Курахово россияне продвинулись в Максимилиановке, за которую с недавних пор идут бои.

Стельмаховка расположена по реке Жеребец, которую обороняли ВСУ. Судя по карте DS, реку россияне перешли и планируют продвигаться к югу от российского выступа в районе Песчаного - вероятно, прикрывая фланги основного прорыва к реке Оскол, что является главной целью РФ на этом участке фронта.

Ранее газета The New York Times писала о стратегии Украины на Донбассе.

Также мы рассказывали в отдельном материале о том, что происходит на Кураховском направлении.

Война в Украине идет уже 958-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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