Украинские военные паблики пишут о продвижении российских войск в Запорожской области.

Как пишет телеграм-канал "Николаевский Ванёк", россияне "имели частичный успех, закрепляются в лесополосах в районе Левадного и совершают подготовку к дальнейшим действиям".

По его данным, штурмовые группы на багги приблизились "впритык" к Левадному. Также россияне продвинулись в сторону Новодаровки.

"Ситуация чуть ли не зеркальная как с Волчанском в мае - докладываем шо "мы готовы", а оказалось шо как-то ни хера не готовы. Также (как и было в мае на Харьковском направлении) разведка предоставила абсолютно все данные, когда, кем и как противник собирается идти, но в итоге всё равно каким-то образом опорные пункты утеряны", - пишет паблик.

Российские военные паблики также заявляют о новом продвижении РФ в Запорожской области. Они утверждают, что захвачен хутор Левадное к западу от Великой Новосёлки.

Это село было освобождено украинскими войсками в ходе летнего наступления 2023 года.

При этом, судя по карте украинского паблика Deep State, Левадное находятся под контролем ВСУ.

Ранее паблики писали об атаке российских войск на Каменское Запорожской области.

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