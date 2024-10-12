В России проходят подготовку несколько тысяч солдат из Северной Кореи. Их могут перебросить в Украину до конца года.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителей ГУР.

При этом отдельные северокорейские офицеры уже находятся на территории Украины для изучения поля боя.

В то же время украинские военные ещё не сталкивались ни с одним северокорейским подразделением, которое бы участвовало в боевых действиях.

Источники издания предполагают, что военных КНДР могут использовать в приграничных регионах России, чтобы освободить российские войска для участия в боевых действиях в Украине.

"Это могло бы оказать значительное влияние. Особенно если мы говорим об высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации", - сказал представитель украинской разведки.

Ранее об отправке военных КНДР в Украину заявлял глава ЦПД и писали издания The Guardian и Kyiv Post.

Южная Корея оценивала вероятность отправки как высокую. Между РФ и КНДР подписан военный договор.

Также СМИ сообщали, что военные инженеры из КНДР помогают армии России бить баллистическими ракетами по Украине.