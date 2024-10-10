Военные инженеры из КНДР помогают армии России в нанесении ударов по Украине северокорейскими баллистическими ракетами KN-23, сообщает The Guardian.

Некоторые уже погибли в результате прилета около Донецка на прошлой неделе. Неясно, были ли это военные инженеры или другие силы.

Ранее об отправке военных КНДР в Украину заявлял глава ЦПД и писало Kyiv Post. Южная Корея оценивала вероятность отправки как высокую. Между РФ и КНДР подписан военный договор, а .

Северокорейские инженерные части могли прибыть в Украину, чтобы помочь России "преодолеть тупик войны".

Такое мнение высказал украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в Фейсбуке. По его словам, военные КНДР издавна умеют строить подземные укрепления и рыть тоннели. И смогут делать подкопы под украинские позиции.

Строительство подземных объектов и коммуникаций было одним из ключевых умений КНДР во время Корейской войны. Северная Корея, чтобы защититься от воздушных ударов США, перенесла под землю военные склады, мелкокалиберные орудия и казармы. А также построила систему ходов между ними на 500 километров.

Ранее товарищ Ким пообещал "безоговорочно поддержать" Путина в войне с Украиной.