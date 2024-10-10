Россия набирает на сборку "Шахедов" девушек 18-22 лет из Африки, Азии и Латинской Америки, обещая учёбу и работу в Европе.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Реклама обещает учёбу в Европе, бесплатный самолёт и работу в сферах обслуживания и общепита. По прибытию девушки узнают, что будут в Татарстане собирать дроны для запуска по Украине.

На новом заводе в Алабуге около 200 африканок работают вместе с российскими студентами ПТУ, некоторым из которых 16 лет.

Девушки едут из Уганды, Руанды, Кении, Южного Судана, республики Сьерра-Леоне, Нигерии и других стран.

Иностранки жалуются на постоянное наблюдение на работе и в общежитии, невыполненные обещания по зарплате, работу с едкими химикатами, из-за которых появляются проблемы с кожей.

Некоторым удаётся уехать или найти другую работу в РФ. Остальных отговаривают уезжать.

AP пишет, что РФ начала вербовку иностранцев и студентов на этот новый оборонный завод в Алабуге из-за нехватки рабочих рук на фоне войны, безработицы и эмиграции.

Напомним, ранее был подобный скандал между РФ и Индией из-за вербовки обманом в армию РФ индусов. В том числе этот вопрос обсуждался на встрече Моди и Путина в Москве.

Также недавно сообщалось, что в России из-за дефицита кадров начали активный набор сотрудников из Африки.