Россияне расстреляли девять украинских военных в Курской области. Об этом сообщает украинский военный паблик DeepState.

Сообщается, что 10 октября в деревне Зеленый Шлях, в которую прорвались россияне, в плен сдалась группа украинских военных, среди них операторы дронов. По данным источников паблика, их расстреляли.

Также публикуются кадры лежащих тел.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже заявил, что направил обращения в ООН и Красный Крест.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!

В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян", - написал он.

При этом Deep State пишет, что в целом "ситуация на Курщине не столь радостна. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело".

Российские паблики подтверждают гибель украинских операторов дронов в Зелёном Шляху. При этом одни паблики утверждают, что они были убиты в бою. А другие - что их расстреляли российские военные "потому что не было возможности их конвоировать в тыл".

Ранее в телеграм-каналах показали кадры предположительно украинского пленного, который убит мечом.

Война в Украине идет уже 963-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2024 года в обновляемом онлайне.