Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не запрещал вести переговоры с Россией.

Об этом чиновник рассказал в ходе интервью телеканалу IСTV.

На вопрос репортёра, как Украина может пригласить РФ на следующий саммит мира, если вести переговоры с россиянами запрещено указом президента, глава Офиса президента ответил, что Зеленским запрещены только переговоры лично с Владимиром Путиным.

"Решение СНБО касается невозможности вести переговоры с Путиным. Что касается возможного участия представителей России, наша позиция неизменна, что, когда будет готов план (по принуждению к миру - Ред.), на втором саммите, мы не исключаем возможность присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план", – заявил Ермак.

Напомним, 4 октября Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым утверждалась невозможность проведения переговоров с президентом России. Кремль после этого обвинил Украину в нежелании дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Ермак говорил, что Украина вообще не видит смысла в прямых переговорах с РФ. Глава ОП отметил, что мир невозможен без возвращения всех территорий Украины и Киев не готов по этому вопросу идти на компромиссы с РФ.

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