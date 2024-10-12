Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал рассказы о том, что весной 2022 года он сорвал мирные переговоры между Украиной и Россией.

Комментарий по поводу тех событий содержится в его мемуарах "Unleashed" (в переводе с английского означает "спущенный с привязи", "сорвавшийся с поводка"), которые увидели свет 10 октября.

По словам Джонсона, его удивили обвинения в срыве договоренностей. Об этих обвинениях он узнал уже в отставке, когда находился в Греции и сидел в ресторане. За соседним столиком он увидел семью из Германии, одна из женщин недобро на него смотрела. Когда семья покидала ресторан, эта женщина подошла к нему и передала записку, в которой был вопрос: "Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 года?" После этого Джонсон выяснил, что такая оценка широко распространена в Германии и в других странах.

"Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного. Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут", - говорится в мемуарах.

Напомним, первоисточником информации о том, что сорвал переговоры именно Джонсон, был Давид Арахамия. Осенью прошлого года он рассказал, что после очередного раунда переговоров в Стамбуле весной 2022 года в Киев прилетел тогдашний премьер Британии и заявил, что "мы не будем с ними ничего подписывать, давай будем просто воевать".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что за срывом стамбульских договоренностей столи Англия, Франция и Германия.