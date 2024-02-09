Президент РФ Владимир Путин утверждает, что за срывом Стамбульских договоренностей стоят Англия, Франция и Германия.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону.

Он заявил, что Берлин и Париж уговорили РФ отвести войска от Киева, как предпосылку для заключения мирного соглашения.

"Нам европейцы говорили, что нужно создать условия до подписания документов. Или коллеги во Франции и Германии говорили: "как ты себе представляешь, они будут подписывать договор с пистолетом у виска? Надо отвести войска от Киева". Хорошо, говорю, мы отвели войска от Киева. И как только мы отвели войска, как украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности и приготовились к долгому вооруженному конфликту при помощи США и их сателлитов в Европе", - заявил Путин.

Далее он упомянул, что после приезда британского премьера Джонсона в Киев, Украина отказалась вести переговоры.

"То, что они подчиняются требованию или уговорам господина Джонсона, бывшего премьер-министра Великобритании, кажется смешным. И мне это очень грустно, потому что, как выразился господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия войной еще полтора года назад. Но англичане нас уговорили, и мы отказались от этого. Где сейчас мистер Джонсон? И война продолжается", - заявил Путин.

Ранее в интервью Такеру Карлсону Путин говорил, что Украина отказалась от переговоров "по указанию США".

Он также обвинил США в уничтожении газопроводов на дне Балтики.

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