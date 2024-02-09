В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин своеобразно обвинил США в подрыве газпороводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Такер Карлсон во время интервью задал вопрос:

- Кто взорвал Северный поток?

- Вы, конечно (Путин показал руками на Карлсона).

- Я был занят в это время.

- У вас лично, может быть, есть алиби.

Ранее в этом же интервью Владимир Путин назвал условие, при котором ударит по Польше, ответив на заявления западных лидеров об угрозе нападения со стороны России.

Также Путин сказал, что хочет добиться решения ситуации в Украине путем переговоров. И что Россия и Украина "рано или поздно договорятся".

НАТО может "достойно признать" контроль РФ над украинскими территориями. "Варианты есть, если есть желание", заявил Путин.

Известно, что Такер Карлсон, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с канала Fox News, где был звездой первой величины. Причина его увольнения не разглашается.