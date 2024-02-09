Первые заявления президента России Владимира Путина из интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который специально прибыл в Москву накануне.

Интервью опубликовано на официальном сайте журналиста.

Он сказал, что хочет добиться решения ситуации в Украине путем переговоров. И что Россия и Украина "рано или поздно договорятся".

НАТО может "достойно признать" контроль РФ над украинскими территориями. "Варианты есть, если есть желание", заявил Путин.

Россия пока не достигла целей войны в Украине, а именно - "денацификации", которая, в его трактовке, означает "запрет всяческих неонацистских движений".

По его словам, Киев и Москва в Стамбуле в 2022 году договорились, что в Украине "законодательно будет запрещен неонацизм".

Украина, по версии Путина, отказалась от переговоров с Россией "по указанию из Вашингтона", и теперь "США должны исправлять эту ошибку".

Ранее "Страна" сообщала, что американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал первую фотографию во время интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

Известно, что Такер Карлсон, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с канала Fox News. Причина его увольнения не разглашается.