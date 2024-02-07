Сообщение американского журналиста Такера Карлсона, который приехал в Москву с анонсом публикации интервью Путина набрало уже больше 20 миллионов просмотров.

Запись была размещена на странице Карлсона в соцсети Х.

При этом у самого журналиста - 11,4 млн подписчиков.

Напомним, Карлсон пообещал взять это интервью в ближайшее время и разместить в свободном доступе в Х и на своём сайте.

Журналист сказал, что Илон Маск пообещал не блокировать его интервью с президентом РФ, когда его опубликуют в соцсети. И заявил, что власти западных стран на других платформах обязательно будут цензурировать его материал с Путиным.

По его словам, всё, что пишут западные СМИ о войне, - это не журналистика, а пропаганда в самой отвратительной форме, ведущая к эскалации.

Карлсон считает, что война в Украине уже изменила мировой порядок, включая торговлю и военные альянсы. При этом во многих государствах это прекрасно осознают, но не на Западе, в англоязычных странах, где люди уверены, что ничего особо не поменялось.

Ранее появились фотоснимки, как поддерживающий Трампа американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Москву.