Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что намерен поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году новых выборах главы государства, а в случае признания вины политика во вменяемых ему преступлениях репортер намерен возглавить протесты в его поддержку.

Об этом Такер Карлсон сказал в новом эпизоде авторского подкаста актрисы и режиссера Розанны Барр.

"Я голосую за Трампа, а если его осудят, то я отправлю ему максимальные пожертвования и возглавлю протесты в его поддержку. Так я вижу ситуацию", - заявил журналист.



Он добавил, что не рассуждал бы в подобном ключе, если бы Трамп "совершил настоящее преступление".

"Однако он этого не делал", - считает Карлсон.



По словам журналиста, его симпатии на стороне Трампа были сильны еще летом 2022 года, когда силовики проводили обыски в поместье экс-президента в Мар-а-Лаго во Флориде. Как отметил Карлсон, такое положение вещей "нельзя терпеть", а использование полномочий американского Минюста для оказания давления на одного из кандидатов в президентской гонке "попросту недопустимо".

"Я во многом согласен с Трампом, но даже если бы я во многом не соглашался с ним, я все равно оставался бы его сторонником, потому что такого нельзя допускать", - добавил Карлсон.

Ранее мы писали, что недавно британский журнал The Economist вышел с заголовком "Дональд Трамп представляет самую большую опасность для мира в 2024 году". Издание считает, что победа Трампа на выборах означала бы выгодный России конец войны в Украине, разрушение НАТО и сдачу Тайваня Китаю.

Напомним, в конце апреля американский ведущий Такер Карлсон, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с телеканала Fox News.

Сам Трамп, комментируя уход Такера, не исключил, что известного телеведущего могли уволить с телеканала, однако добавил, что истинные причины прекращения их сотрудничества ему не известны.

После своего увольнения Такер Карлсон заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем.