Британский журнал The Economist вышел с заголовком "Дональд Трамп представляет самую большую опасность для мира в 2024 году".

Издание считает, что победа Трампа на выборах означала бы выгодный России конец войны в Украине, разрушение НАТО и сдачу Тайваня Китаю.

Журнал напоминает, что экс-президент сейчас лидирует по соцопросам и в республиканских праймериз, несмотря на уголовные преследования, которые "только усилили позиции Трампа".

Также демократы столкнулись с тем, что у них тает поддержка со стороны чернокожих и латиноамериканских избирателей (что добавляет очков Трампу).

Если Трамп вернется в президентское кресло на втором сроке, "он будет свободен в своем стремлении к возмездию, экономическому протекционизму и театрально экстравагантным сделкам".

"Трамп считает, что для Америки тратить кровь и деньги в Европе - это плохая сделка. Поэтому он пригрозил положить конец войне в Украине в один день и разрушить НАТО", - пишет журнал.

Также "он, возможно, готов заключить сделку с главой Китая Си Цзиньпином об отказе от Тайваня, поскольку он не понимает, зачем Америке вступать в войну с ядерной сверхдержавой ради крошечного острова".

"Второй срок Трампа станет переломным моментом, которого не произошло в первый раз. Победа подтвердила бы его самые разрушительные инстинкты в отношении власти. Его планы встретили бы меньшее сопротивление", - заключает журнал.

Ранее мы писали о том, что опрос CNN показал, что Трамп мог бы победить в президентских выборах, если бы они состоялись сейчас.

Также мы писали о том, что Верховный суд разрешил Трампу баллотироваться в президенты США.