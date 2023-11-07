Бывший президент США Дональд Трамп не поедет в Украину, куда его пригласил Владимир Зеленский.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы некстати ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов", – сказал экс-президент США.

Ранее в интервью телеканалу NBC Зеленский предложил Трампу приехать в Украину, сказавшему, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.

Известно, что экс-президент США Дональд Трамп предложил Украине "отдать" России свои русскоязычные регионы. Об этом он заявил порталу Just the News.

"Я мог бы договориться о сделке. Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну", - заявил он порталу Just the News.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы президента Украины будут после окончания войны.