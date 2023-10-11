Президент Украины Владимир Зеленский не намерен идти на второй срок, если выборы президента будут после окончания войны.

Так он ответил на вопрос румынского издания Digi24 о том, намерен ли он баллотироваться снова.

"Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны".

Владимир Зеленский также заявил, что Украина находится "на последней стадии" войны, но, когда она закончится, ответить затруднился.

"Я не могу назвать точную дату, думаю, никто, может быть, только Трамп, однажды. Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Кажется, я знаю, когда, но я не могу тебе этого сказать. Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первым периодом была оккупация, за которой последовала остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много страхов: денег, оружия, но мы находимся на последней стадии, самой сложной", - заявил президент.

Напомним, что в интервью французскому изданию Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что международное сообщество "отворачивается" от Украины.

Также мы писали о том, что 10 октября Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Румынию.