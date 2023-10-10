Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бухарест для встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление ПВО, общая архитектура безопасности в регионе Черного моря и отношения с партнерами Украины.

"Прежде всего, Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также – за максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, поддерживающее стабильность многих других народов, и можем его еще расширить", - написал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны приехал в Румынию.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.