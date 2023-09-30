Воздушное пространство Румынии могло быть нарушено во время ночных массированных атак России беспилотниками по территории Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Отмечается, что во время атаки вблизи румынской границы, в муниципалитетах Тулча и Галац был объявлен режим воздушной опасности.

"Радарная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство, обнаружив сигнал на пути в город Галац", - говорится в сообщении.

В Минобороны Румынии сообщили, что на этот момент объектов, упавших с воздушного пространства на территории страны, не обнаружено, поиски обломков продолжатся.

Ранее стало известно, что в приграничных районах Румынии строят бомбоубежища на случай падения российских беспилотников.

В сентябре на территории Румынии неоднократно находили обломки российских дронов. Это стало результатом атак РФ на дунайские порты, через которые Украина отправляет на экспорт зерно.

После этого в Румынии заявили о готовности сбивать российские беспилотники.