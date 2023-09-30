Румыния подозревает, что "Шахеды" опять нарушили ее воздушное пространство во время атаки РФ на Украину
Воздушное пространство Румынии могло быть нарушено во время ночных массированных атак России беспилотниками по территории Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.
Отмечается, что во время атаки вблизи румынской границы, в муниципалитетах Тулча и Галац был объявлен режим воздушной опасности.
"Радарная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство, обнаружив сигнал на пути в город Галац", - говорится в сообщении.
В Минобороны Румынии сообщили, что на этот момент объектов, упавших с воздушного пространства на территории страны, не обнаружено, поиски обломков продолжатся.
Ранее стало известно, что в приграничных районах Румынии строят бомбоубежища на случай падения российских беспилотников.
В сентябре на территории Румынии неоднократно находили обломки российских дронов. Это стало результатом атак РФ на дунайские порты, через которые Украина отправляет на экспорт зерно.
После этого в Румынии заявили о готовности сбивать российские беспилотники.