В Румынии начались работы по сооружению бетонных бомбоубежищ около границы с Украиной.

Об этом сообщает агентство AFP.

После того, как на территории Румынии были обнаружены обломки российского беспилотника, власти страны поручили построить два бетонных бомбоубежища, которыми смогут воспользоваться жители приграничных населённых пунктов.

Министерство обороны Румынии сообщило, что во вторник к строительству убежищ приступили около 50 румынских военнослужащих.

Они предназначены для защиты жителей региона Плауру, где были обнаружены, предположительно, обломки российского дрона. Этот район граничит с украинским городом Измаил Одесской области, который регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников РФ.

По информации AFP, Бухарест также усилил контроль за безопасностью своего воздушного пространства.

Ранее в МИД Румынии выразили официальный протест Кремлю после падения беспилотников на территории страны.

Стало также известно, что в Румынии могут эвакуировать жителей посёлков напротив Измаила из-за угрозы падения обломков ракет и дронов.