В Румынии начали обсуждать эвакуацию жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за угрозы падения осколков ракет и дронов.

Об этом сообщает Digi24.

Мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега заявил, что говорил с министром обороны о потенциальном отселении жителей села Плауру, что напротив Измаила, поскольку Измаил постоянно подвергается российским атакам, а от румынского села его отделяет всего 300 метров.

Мэр призвал предложить жителям, которые этого пожелают, переезд с предоставлением жилья и питания – так, как Румыния помогала украинским беженцам в начале войны.

Местные жители в комментариях признаются, что опасаются не проснуться на следующее утро, но "почти привыкли" и не хотят покидать село, где прожили большую часть жизни.

Напомним, на днях представитель украинского МИД сообщил, что в ночь на 4 сентября в ходе российской атаки на измаильский порт беспилотники упали и взорвались на территории Румынии.

После колебаний Румыния все-таки подтвердила, что обломки российского дрона упали на ее территории.

А президент страны Клаус Иоганнис заявил, что вторжение российских беспилотников на территорию Румынии будет расценено как серьёзное нарушение.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не располагает информацией о том, что инцидент с падением беспилотника в Румынии был "преднамеренной атакой России".