Этой ночью во время массированной атаки РФ по Одесской области 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако произошли и попадания.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Россияне атаковали юг Одесской области, обстрел был направлен на гражданскую инфраструктуру Подунавья.

"В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Паблики сообщали о взрывах в районе Измаила. Также публиковались слухи о якобы падении дрона на территории Румынии, но официально они не подтверждались.

Также вчера Россия атаковала припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Регион атаковали 25 "Шахедов". Массированная атака длилась более 3,5 часов, 22 беспилотника были уничтожены.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.