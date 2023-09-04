В Минобороны Румынии опровергают информацию о падении российских дронов на их территории в ходе ночной атаки на одесские порты.

"Ответственные структуры Минобороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию. Атаки беспилотников, проведенные Российской Федерацией, не представляли какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении.

Также из заявления румынов стало известно, что сегодня ночью атакован был не только район измаильского порта, но и порт Рени.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что в ходе российской атаки на измаильский порт беспилотники упали и взорвались на территории Румынии. Также он опубликовал фото взрыва на другой стороне Дуная.

Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами", их запускали в несколько волн. В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Как сообщалось, Россия запустила по Украине 32 ударных беспилотника. Из них удалось сбить 23.