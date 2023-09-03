Российские войска атаковали "Шахедами" припортовую инфраструктуру в Одесской области. В ГСЧС показали фото ликвидации пожара после налёта БПЛА.

"Спасатели ликвидировали последствия очередной террористической атаки россиян", - говорится в сообщении.

Власти сообщали об ударе по одному из портов. Телеграм-каналы пишут, что речь идёт о Рени.

Напомним, во время ночной атаки по Одесской области было уничтожено 22 из 25 "Шахедов". Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов. Предварительно известно о 2 пострадавших.

Ранее мы писали, что из-за ночной атаки РФ на порты Дуная 23 августа уничтожено 13 тысяч тонн зерна, которое предназначалось для Египта и Румынии. Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, а также грузовая инфраструктура.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

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