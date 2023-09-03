За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области. Два человека погибли, двое ранены. Россия атаковала гражданское население с РСЗО "Смерч", "Градов" и артиллерии.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Армия России нанесла удары по городам Авдеевка, Угледар, Краматорск, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, селах Предтечино и Урожайное.

Повреждены 26 гражданских объектов: 3 жилых дома, 20 могил, автомобили и дорожное покрытие.

В результате обстрела Угледара два человека погибли и еще двое получили травмы.

Из "Смерчей" россияне накрыли Краматорск – повредили дорогу, многоквартирные дома и кладбище.

По Торецку оккупанты били из артиллерии. Поврежден дом, уничтожен и сожжен гражданский автомобиль.

Напомним, в селе Чернещина Изюмского района Харьковской области россияне разбомбили здание школы. Удар наносился управляемыми авиабомбами.

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