Россия обстреляла восемь населенных пунктов Донецкой области. Два человека погибли
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области. Два человека погибли, двое ранены. Россия атаковала гражданское население с РСЗО "Смерч", "Градов" и артиллерии.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Армия России нанесла удары по городам Авдеевка, Угледар, Краматорск, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, селах Предтечино и Урожайное.
Повреждены 26 гражданских объектов: 3 жилых дома, 20 могил, автомобили и дорожное покрытие.
В результате обстрела Угледара два человека погибли и еще двое получили травмы.
Из "Смерчей" россияне накрыли Краматорск – повредили дорогу, многоквартирные дома и кладбище.
По Торецку оккупанты били из артиллерии. Поврежден дом, уничтожен и сожжен гражданский автомобиль.
Напомним, в селе Чернещина Изюмского района Харьковской области россияне разбомбили здание школы. Удар наносился управляемыми авиабомбами.
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