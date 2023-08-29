Сегодня ночью российские войска обстреляли Никополь и Марганецкую громаду в Днепропетровской области. Пострадавших нет, повреждения получил частный дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью агрессор обстрелял Никополь и Марганецкую громаду. Один из снарядов упал на территорию частного домовладения. Повредил крышу дома и деформировал газопровод. К счастью, без погибших и пострадавших", - написал глава ОВА.

На остальных территориях обошлось без вражеских атак.

Напомним, вчера российская армия ударила ракетами по Кривому Рогу, применив тактическую авиацию с южного направления. Также россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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