Утром, 28 августа, российская армия ударила ракетами по Кривому Рогу, применив тактическую авиацию с южного направления.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Разрушены два дачных дома. Еще пять – повреждены. Загорелась хозяйственная постройка. Обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.

Также россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Вечером под ударом была Марганецкая громада, ночью – Мировская. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Напомним, что ранее войска РФ ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Пострадала женщина.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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