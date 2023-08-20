Войска РФ ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Пострадала женщина. Фото
В субботу вечером, 19 августа, россияне атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате обстрела есть пострадавшая женщина.
Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, из-за вечерней атаки повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач.
Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением находится в больнице.
Накануне силы РФ также обстреляли Никополь и Марганецкую громаду. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии. По населенным пунктам ударили с десяток боеприпасов.
Кроме того, на днях россияне ударили ракетами по Новомосковскому району Днепропетровской области. Обошлось без жертв. В результате атаки без света остались 10 тысяч человек в двух населенных пунктах.
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