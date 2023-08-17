В четверг, 17 августа, около 10 утра силы РФ обстреляли Заоскалье Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте.

Повреждено частное домовладение, в том числе жилой дом, возник пожар хозяйственного сооружения. Службы устраняют последствия обстрела.

Ранее украинский военачальник Александр Сырский посетил Купянское направление и заявил об осложнении обстановки.

Также мы писали, что ВСУ перебросили резервы на Лимано-Купянское направление.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.