Т.н "глава" назначенной РФ "администрации Харьковской области" Виталий Ганчев утверждает, что цели россиян под Купянском - наступление на Харьков.

По его словам, российским войскам осталось преодолеть "считанные километры" до Купянска.

Также он добавил, что "в ближайшее время выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков".

Напомним, украинское командование не подтверждает российских продвижений под Купянском. Но сообщает о сосредоточенных там крупных силах противника.

Ранее мы писали о том, что в Купянском районе объявлена обязательная эвакуация.

А также, что Сырский приехал на Купянское направление и провел совещания с командирами.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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