Замминистра обороны Анна Маляр сообщает о ситуации на Купянском направлении, где РФ сосредоточила основные наступательные усилия. По ее словам, цель РФ - выйти на Купянск.

Об этом она написала в своем телеграм.

Уже несколько дней РФ пытается продвинуться к городу с северо-востока и наступает в Синьковке Харьковской области.

Маляр говорит, что ситуация сложная, но контролируемая, продвижения у РФ нет.

Накануне военный телеграм-канал Deep State заявлял, что армия РФ почти полностью захватила Новоселовское на Сватовском направлении, что немного южнее Купянского.

Губернатор Харьковской области также допускал эвакуацию жителей Купянска в случае ухудшения военной ситуации.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска накануне отбили атаки на Донбассе, под Купянском и Запорожьем.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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