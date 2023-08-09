Россия пытается продвинуться к Купянску с северо-востока и наступает в Синьковке Харьковской области - Маляр
Замминистра обороны Анна Маляр сообщает о ситуации на Купянском направлении, где РФ сосредоточила основные наступательные усилия. По ее словам, цель РФ - выйти на Купянск.
Об этом она написала в своем телеграм.
Уже несколько дней РФ пытается продвинуться к городу с северо-востока и наступает в Синьковке Харьковской области.
Маляр говорит, что ситуация сложная, но контролируемая, продвижения у РФ нет.
Накануне военный телеграм-канал Deep State заявлял, что армия РФ почти полностью захватила Новоселовское на Сватовском направлении, что немного южнее Купянского.
Губернатор Харьковской области также допускал эвакуацию жителей Купянска в случае ухудшения военной ситуации.
По данным Генштаба ВСУ, украинские войска накануне отбили атаки на Донбассе, под Купянском и Запорожьем.
Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.
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