В ВСУ раскрыли подробности российского наступления на Купянском направлении, которое активизировалось с конца прошлой недели.

Детали сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр подтвердила, что РФ пытается выйти к реке Оскол, а также хочет вынудить ВСУ задействовать резервы.

Сейчас российские войска ведут поиск слабых мест в обороне ВСУ и активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского.

"Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", - написала Маляр.

Также, по ее словам, на Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия в целях вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса, однако успеха не имел.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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