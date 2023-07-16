Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 июля.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В Генштабе подтвердили занятие части Старомайорского - села на Времьевском выступе, которое контролируется россиянами.

"В северной части Старомайорского Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения", - говорится в вечерней сводке.

Российские телеграм-каналы также сегодня писали о заходе ВСУ в Старомайорское, при этом часть из них утверждала, что украинские войска оттуда уже оттеснены и село находится под контролем РФ. Отдельные паблики РФ заявляли, что все село освобождено Украиной, но эта информация, как видим, не подтверждается.

В то же время минобороны России заявило, что атаки у Старомайорского отражены.

В Генштабе также сообщили, что россияне за эти сутки наступали на семи участках. На Купянском направлении - к югу от Масютовки. На Лиманском - восточнее Веселого. Под Бахмутом противник атаковал в районах Орехово-Васильевки, Григоровки и Ивановского. Также российские войска пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки.

Все эти атаки отражены, говорится в сводке.

Продолжается и наступление РФ в Марьинке, украинская армия его сдерживает.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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